Çerkes Soykırım ve Sürgünü 162. Yılında Beylikdüzü'nde Unutulmadı

(İSTANBUL) - Çerkes soykırım ve sürgününün 162. yılı, Beylikdüzü Belediyesi ve Çerkes Kültür Evi Derneği iş birliğiyle düzenlenen törenle anıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende meşalelerle yapılan kortej yürüyüşünün ardından "Nart Ateşi" yakıldı.

Çerkes halkının 21 Mayıs 1864'te yaşadığı soykırım ve sürgünde hayatını kaybedenler Beylikdüzü'nde unutulmadı. Beylikdüzü Belediyesi ve Çerkes Kültür Evi Derneği iş birliği ile Yaşam Vadisi 2. Etap'ta düzenlenen anma töreni meşaleler eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Çerkes Soykırım ve Sürgün Anıtı'na çelenk bırakılarak Nart Ateşi'nin yakıldığı programda ayrıca sembolik mezar taşlarıyla nöbet tutularak sürgün ve soykırım sürecinde hayatını kaybedenler anıldı.

DAYANIŞMA VE TARİHSEL HAFIZA VURGUSU

Kültürel dayanışma mesajlarının öne çıktığı törende; Çerkes Kültür Evi Derneği Başkanı Mehmet Yetişkin, Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı İsmail Bozan, İyi Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mehmet Abdioğlu, Çorlu Kuzey Kafkas Çerkes Derneği Başkanı Seyhan Yıldırım, İstanbul Abhaz Derneği Başkanı Elif Tapşın Berkkan, Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Arı, Çerkes Kültür Evi Eski Dernek Başkanı Ömer Çötok ile Kafkas Çerkes Derneği ve Uzunyayla Kafkas Kültür Derneği üyeleri günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirdi. Konuşmalarda, Çerkes halkının tarihsel hafızasının korunmasının önemine vurgu yapılırken, yaşanan acıların unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiği ifade edildi.