Çerkes Sürgünü Anma Etkinliği

Çerkes Sürgünü'nün 162. yılında Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde anma etkinliği gerçekleştirildi.

Abhaz Dernekleri Federasyonu (ABHAZFED) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında ilk olarak Kefken Karaağaç Mahallesi'ndeki mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okunarak sürgünde ölenler için dua edildi.

Ardından Kafkas halklarının sürgünden sonra ulaştıkları Babalı sahiline yürüyen katılımcılar, Kafkas Sürgünü Anıtı'na ve denize çelenk bıraktı, karanfil attı.

Katılımcılar, atalarının karaya çıktıklarında sahile yakın alanda barındıkları düşünülen mağarayı ziyaret ederek, mağaranın taşlarına 162 yıl önce kazındığı tahmin edilen yazılara baktı.

Daha sonra ellerinde meşalelerle yürüyen katılımcılar, sahilde "Nart ateşi"ni tutuşturarak nöbet tuttu.