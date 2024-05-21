Çerkes Sürgünü'nün 160. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Çerkes Sürgünü'nün 160. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi

Çerkes Sürgünü\'nün 160. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Abhaz Dernekleri Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Çerkes Sürgünü'nün 160. yılı anıldı. Program kapsamında mezarlıkta dua edildi, anıta çelenk bırakıldı ve mağara ziyaret edildi. Katılımcılar, sahilde Nart ateşini tutuşturdu.

21.05.2024 21:54
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Çerkes Sürgünü'nün 160. yılı dolayısıyla Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde anma etkinliği yapıldı.

Abhaz Dernekleri Federasyonu (ABHAZFED) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında ilk olarak, Kefken Karaağaç Mahallesi'ndeki mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okunarak sürgünde ölenler için dua edildi.

Ardından, Kafkas halklarının sürgünden sonra ulaştıkları Babalı sahiline yürüyen katılımcılar, Kafkas Sürgünü Anıtı'na ve denize çelenk bıraktı, karanfil attı.

Katılımcılar, atalarının karaya çıktıklarında sahile yakın alanda barındıkları düşünülen mağarayı ziyaret ederek, mağaranın taşlarına 160 yıl önce kazındığı tahmin edilen yazılara baktı.

Daha sonra ellerinde meşalelerle yürüyen katılımcılar, sahilde "Nart ateşi"ni tutuşturdu.

Kaynak: AA

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