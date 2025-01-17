Çerkeş ilçesinde kadastro güncelleme çalışması toplantısı yapıldı.
Çerkeş Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda, Çankırı Kadastro Müdürlüğünce ilçedeki 10 mahalle ve 21 köyde 2025 yılı içinde başlanması planlanan kadastro güncelleme çalışmaları kapsamında mahalle ve köy muhtarları bilgilendirildi.
Toplantıya, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Çankırı Kadastro İl Müdürü Mustafa Çuha ile muhtarlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Çerkeş'te Kadastro Güncelleme Toplantısı - Son Dakika
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