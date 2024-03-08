Çerkeş'te "Kadına El Kalkmaz" bilgilendirme faaliyeti düzenlendi.
Çerkeş Kaymakamlığı ve Kurşunlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa Kaymakam Emir Osman Bulgurlu da katıldı.
"Kadına El Kalkmaz" sloganıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Çerkeş Halk Pazarı'nda vatandaşlarla görüşülerek kadına şiddetle mücadele konular anlatıldı, afiş ve broşür dağıtıldı.
Son Dakika › Güncel › Çerkeş'te 'Kadına El Kalkmaz' bilgilendirme faaliyeti düzenlendi - Son Dakika
Erzurum'da Şükrüpaşa Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Trafik Kazası Tespit ve Bildiri Sistemi' projesi, TÜBİTAK Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Yarışmaları'nda birinci seçildi. Proje, kazaların tespit edilmesi ve ilgili mercilere bildirim yapılması amacıyla yapay zeka ve uydu teknolojisi kullanmaktadır. Öğrenciler, sistemin acil müdahale süresini kısaltarak kazazedenin ölüm riskini minimuma indirmeyi hedeflemektedir.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, polis memuru olan eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Mervegül Bayer'in cenazesi, kadınlar tarafından taşındı. Olayın ardından intihar eden polis memuru Mustafa Yıldır'ın cenazesi ise bugün defnedilecek.
Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında yaptığı konuşmada, Kayseri Adliyesi'nde bir erkek avukatın kadın avukata yönelik gerçekleştirdiği şiddetle ilgili soruşturma başlattıklarını belirtti. Köse, şiddetin ve istismarın olmadığı bir dünya için mücadele ettiklerini vurguladı ve şiddeti kesinlikle kabul etmediklerini söyledi.
Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nda (JÖAK) görevli 6 kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatlarla botlara iniş yaptı. İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılırken, kadın jandarmalar karanfillerle karşılandı. Etkinlik alanında Jandarma Komutanlığının ekipmanları sergilendi ve kadın çalışanlara karanfil takdim edildi.
Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelindeki şehit kabirlerinde bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirildi. Vali Akkoyun'un talimatıyla başlatılan düzenleme çalışmaları kapsamında mezar yapımı, bakım, onarım, bayrak dikimi, temizlik ve çiçeklendirme yapıldı. Şehit aileleri ve gaziler, yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirerek yetkililere teşekkür etti.
Ankara Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Temel UMKE Eğitimi ve Tatbikatı için gerçekleştirdiği deprem tatbikatında başarılı bir performans sergiledi. Tatbikatta enkaz altında kalan vatandaşlar UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı. 60 personel, 5 gün süren tatbikatı başarılı bir şekilde tamamladı. UMKE Sorumlusu Yusuf Tören, kursiyerlerin afet durumuna hazırlanması için düzenlenen tatbikatın önemine vurgu yaparak, kursiyerlerin afet sürecini birebir yaşayarak eksiklerini gördüğünü ve iletişim becerilerini geliştirdiğini belirtti.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen 4 operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 90 gram uyuşturucu, 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 10 tabanca fişeği ele geçirildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Tunceli'de Valilik koordinesinde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve birçok yetkili katıldı. Vali Tekbıyıkoğlu, kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı ve sergiyi ziyaret ederek balonlar bıraktı.
Esenyurt'ta bulunan Bahçeşehir Mobilyacılar Çarşısı'nda bir işyerinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından okullarda siber suçların önlenmesi ve zararların en aza indirgenmesi için bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Fatih Anadolu Lisesi ve Halil Tuna İlkokulu'nda 330 öğrenci ve 10 öğretmene güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve yasa dışı bahis teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?