Çerkeş'te Tırın Otomobilin Üzerine Devrilmesi Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çerkeş'te Tırın Otomobilin Üzerine Devrilmesi Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Çerkeş\'te Tırın Otomobilin Üzerine Devrilmesi Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, kazanın Karabük-Çankırı il sınırında meydana geldiğini belirtti ve incelemelerin devam ettiğini söyledi.

30.03.2024 12:57
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

İstanbul- Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkisinde arızalanan bir otomobilin sürücüsü, aracını yol kenarına park etti.

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi de bölgede güvenlik önlemi almak amacıyla çalışma yürüttü.

Bu sırada aynı yönde seyreden yabancı uyruklu S.N. idaresindeki tır, otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde incelemede bulunan ve ilgililerden bilgi alan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, gazetecilere, kazanın Karabük-Çankırı il sınırında saat 10.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Kazada 4 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildiren Taşolar, şunları kaydetti:

"Bunlardan 2'si polis memuru arkadaşımız, Karabük'te tedavi altındalar. Olay yerinde savcımız, emniyetimiz, jandarmamız ve diğer görevliler incelemelerini yapıyor. Trafiği çok şükür, kontrollü olarak açtık şu anda, araç seyri devam ediyor. İncelemeler bittikten sonra daha ayrıntılı, net bilgi verebileceğiz. Hepimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çerkeş'te Tırın Otomobilin Üzerine Devrilmesi Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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