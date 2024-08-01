Çerkeş\'te Traktöre Çarpan Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
E.B. (38) idaresindeki 34 CRD 279 plakalı hafif ticari araç, İstanbul- Samsun kara yolu Çerkeş ilçesi Kadıözü köyü mevkisinde, D.D. yönetimindeki 18 ABG 057 plakalı buğday yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce olay yerinde yapılan ilk müdahalede hafif ticari araç sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
E.B'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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