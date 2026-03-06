Çerkeş ilçesinde 1-7 Mart Yeşilay Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Çerkeş Atatürk İlkokulu tarafından Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından sinevizyon gösterimi, kamu spotu yayınları sunuldu, öğrenciler tarafından şiirler okundu.
Kaymakam Emir Osman Bulgurlu'ya Yeşilay yeleği ve Yeşilay rozeti takdim edildi.
Programa Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Sertkara, Yeşilay temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Çerkeş'te Yeşilay Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?