Akay, şehit Ziyar Koparan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Akay, şehit Ziyar Koparan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

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Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Iğdır'ın Aralık ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ziyar Koparan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Iğdır'ın Aralık ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ziyar Koparan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Akay, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında, AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi İffet Polat, AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Salih Azbay, belediye meclis üyeleri ve AK Parti ilçe yönetimiyle, şehidin Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Ziyarette şehidin ailesine başsağlığı ve taziye dilekleri iletildi.

Kaynak: AA
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