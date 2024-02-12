Çerkezköy\'de 3 Milyon Lira Değerinde Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde nargile tütünü fabrikasında piyasa değeri 3 milyon lira olan 3 ton 638 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi'nde işletmeciliğini H.Ö.'nün yaptığı nargile tütünü fabrikasında, bandrolsüz olarak içime hazır tütünlerin piyasaya sürüldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin fabrika içinde yaptığı aramada 3 ton 638 kilo satışa hazır bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Piyasa değeri 3 milyon lira olduğu belirtilen tütünlerle ilgili gözaltına alınan işletme sahibi H.Ö., hakkında işlem başlatıldı.
CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lüftü Savaş'a istifa çağrıları yapılmasının ardından şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'e adaylık teklifi götürdüğü ortaya çıktı. Levent, teklifi reddettiğini açıkladı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise kurumsal düzeyde teklif yapılmadığını belirtti. Ancak Levent, teklifin üst düzeyden sözlü olarak yapıldığını ve 3 kez arandığını ifade etti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.
Kayserispor-Beşiktaş maçının 56. dakikasında Ernest Muçi'nin şutu savunmadan geri döndü. Beşiktaşlı oyuncular, topa elle müdahale edildiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Ancak hakem Kadir Sağlam, VAR ile de görüştükten sonra oyunu sürdürme kararı verdi. Bu karar sonrası Beşiktaşlı oyuncular yoğun itirazda bulundu.
Real Madrid takım otobüsü, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Leipzig maçı için Almanya'ya giderken kaza yaptı. Otobüs, Almanya'da beyaz bir Toyota ile çarpıştı ve maddi hasar meydana geldi. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, oyuncular yolculuğa devam etti.
Adana Büyükşehir Belediye binasında belediye çalışanı M.G. tarafından silahlı saldırıya uğrayan Başkan Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi genç kadın, bunalıma girdikten sonra arkadaşlarına 'Çok yoruldum, yapamıyorum' mesajı attı. Arkadaşları tarafından engellenemeyen kadın, 4. katın penceresinden atlayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yla Esenboğa Havalimanı'nda görüştü. Erdoğan Gezeravcı'ya Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken yaptıkları görüşmeyi hatırlatarak, ''Benimle konuştuktan sonra nasıl yukarıya çıktın?'' diye sordu. Gezeravcı, ''Zaten ayaklarımla tutunuyordum. Sadece ayak uçlarımla, küçük bir hareketle yukarıya ivme kazandım.'' dedi.
Yılın ikinci Kabine toplantısı sona erdi. 3 saat 15 dakika süren toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı kararıyla ilgili "ABD ile bir süredir yürüttüğümüz F16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Çerkezköy'de 3 Milyon Lira Değerinde Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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