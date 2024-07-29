Çerkezköy'de 62 Bin Makaron ve 240 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 62 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler bu kapsamda Gültepe Mahallesi'nde Ö.K'nin işlettiği bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada 62 bin makaron ve 240 kilogram tütün ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.