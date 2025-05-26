Çerkezköy'de Bıçaklı Kavga: 17 Yaşında Genç Yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Alpaslan Türkeş Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ş. bıçakla ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan B.Ş. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheliler V.Y. (17), A.V. (18) ve M.S.B. (21), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.