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Çerkezköy'de hasta yakını hemşireye saldırdı - Son Dakika
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Çerkezköy'de hasta yakını hemşireye saldırdı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hasta yakını olan H.A, hastanede tartıştığı hemşire E.T'ye yumruk attı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Hemşire E.T. şikayetçi oldu ve saldırgan H.A. gözaltına alındı.

Çerkezköy\'de hasta yakını hemşireye saldırdı
26.12.2023 - 13:35,
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hasta yakınının erkek hemşireye yumruk atması güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre H.A, kanser hastası babası K.A'yı Çerkezköy Devlet Hastanesi acil servisine götürdü.

K.A'nın servisteki tedavisi sırasında H.A'nın eşi hasta ile yeterince ilgilenilmediği iddiasıyla sağlık çalışanlarını cep telefonu ile görüntülemeye çalıştı. Görüntülerinin çekilmesini istemeyen sağlık çalışanları hasta yakınını dışarı çıkardı. Duruma sinirlenen ve sağlık çalışanları ile tartışan H.A. hemşire E.T'ye yumruk attı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen olay sonrası hemşire E.T. kendisini darbeden H.A'dan şikayetçi oldu.

Şüpheli H.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine götürülen H.A, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Çerkezköy, Tekirdağ, Güvenlik, Adliye, Hukuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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