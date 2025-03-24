Çerkezköy'de Kadın Kaçırma Olayı: Bir Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kadını zorla araca bindirerek kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yürüyüş yapan S.T. (22) yanına gelen 2 kişi tarafından zorla hafif ticari araca bindirildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik kameralarından S.T'nin şüpheliler S.A, İ.A, M.A, A.B. ve V.A. tarafından kaçırıldığını belirledi.

Ekipler S.A'yı İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.