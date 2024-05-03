Çerkezköy'de Kendisini Doktor Olarak Tanıtan Dolandırıcılık Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çerkezköy'de Kendisini Doktor Olarak Tanıtan Dolandırıcılık Şüphelisi Tutuklandı

Çerkezköy\'de Kendisini Doktor Olarak Tanıtan Dolandırıcılık Şüphelisi Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hurdacılık yapan Fahrettin Ç., sosyal medya üzerinden tanıştığı Fatma T.'yi evlilik vaadiyle kandırdı. Fatma T., dolandırıcının bulunmasını isteyince, zanlı savcılığa giderek teslim oldu. Dolandırıcılık suçlarından kaydı olduğu öğrenilen Fahrettin Ç., tutuklandı.

03.05.2024 14:01  Güncelleme: 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kendisini "doktor" olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı.

Hurdacılık yapan Fahrettin Ç. sosyal medya üzerinden Mersin'de yaşayan Fatma T. ile tanıştı. Fatma T'ye İstanbul'da bir hastanede çocuk doktoru olarak çalıştığını söyleyen Fahrettin Ç, isminin de Selçuk olduğunu belirtti.

Evlilik vaadiyle kandırıldığını bir televizyon programında iddia eden Fatma T, şüphelinin bulunmasını istedi. Televizyon programına katılan Fahrettin Ç. ise doktor olmadığını ifade etti.

Hakkında "dolandırıcılık" suçundan aranması da bulunan zanlı, savcılığa giderek teslim oldu.

Dolandırıcılık suçlarından kaydı olduğu öğrenilen Fahrettin Ç, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Çerkezköy, Tekirdağ, Dolandırıcılık, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çerkezköy'de Kendisini Doktor Olarak Tanıtan Dolandırıcılık Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
13:12 Afyonkarahisar’da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL’ye yükseltildi Afyonkarahisar'da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL'ye yükseltildi
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
14:14 Acun Ilıcalı’nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti
14:04 Babasını bıçaklayarak öldürdü Babasını bıçaklayarak öldürdü
14:03 Hangi takıma gidecek Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi Hangi takıma gidecek? Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi
14:00 Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı
13:53 Beyoğlu’ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu Beyoğlu'ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu
13:25 Huzurevinde 2 kişiyi öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Dedikodumu yapıyorlardı Huzurevinde 2 kişiyi öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Dedikodumu yapıyorlardı
12:23 Irak’ın kuzeyinde 32 PKK’lı terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 14:47:36. #1.11#
SON DAKİKA: Çerkezköy'de Kendisini Doktor Olarak Tanıtan Dolandırıcılık Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement