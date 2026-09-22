Çerkezköy'de minibüsler ve otomobil karıştı, 1 kişi yaralandı, kaçan sürücü yakalandı - Son Dakika
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Çerkezköy'de minibüsler ve otomobil karıştı, 1 kişi yaralandı, kaçan sürücü yakalandı

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Çerkezköy\'de minibüsler ve otomobil karıştı, 1 kişi yaralandı, kaçan sürücü yakalandı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki minibüs ile bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılırken, otomobilini bırakıp kaçan sürücü polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki minibüs ile bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Naim Süleymanoğlu Sokak'ta B.A. idaresindeki 59 AKT 919 plakalı otomobil ile ara sokaktan çıkan F.B.D. yönetimindeki 59 AFG 098 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki başka bir minibüse çarptı.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü F.B.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilini bırakarak olay yerinden uzaklaşan B.A, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
ÇerkezköyTekirdağGüvenlikTrafikGüncelPolisKazaSon Dakika

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