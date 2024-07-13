Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı.
K.H'nin kullandığı 34 GLT 791 plakalı motosiklet, Çerkezköy- Çorlu yolunun Kızılpınar mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen V.Ç'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve yaya, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaya V.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Çerkezköy'de Motosiklet Kazası: Yaya Ağır Yaralandı - Son Dakika
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