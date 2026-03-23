Çerkezköy'de Motosiklet Sürücüsüne Rekor Ceza

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsüne 495 bin 500 lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevresinde yapılan çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulamada "dur" ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsünü takibe aldı.
Kovalamaca sonucu motosiklet sürücüsü yakalandı.
Ekipler, sürücüye "dur ihtarına uymamak", "ehliyetsiz araç kullanmak", "plakasız araç kullanmak", "kask takmamak" suçlarından 495 bin 500 lira ceza uyguladı.
