Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
S.E. idaresindeki 34 EVM 585 plakalı otomobil, Yünsa Kavşağı'nda A.H.Ç. yönetimindeki 34 CCH 092 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü A.H.Ç. ve aynı otomobildeki 2 yolcu, sağlık ekibince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çerkezköy'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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