Çerkezköy'de Uyuşturucu Operasyonu

Çerkezköy ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.K'yi Atatürk Mahallesi'nde durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Malkara'da 8 bin makaron ele geçirildi
Malkara ilçesinde, 8 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler bu kapsamda bir iş yerinde arama yaptı.
Aramada 8 bin makaron ve 6 kilogram tütün ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde şüphe üzerine C.P. ve E.P'yi durdurdu.
Üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.
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