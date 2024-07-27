Çerkezköy'de Uyuşturucu Operasyonu

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Çerkezköy ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.K'yi Atatürk Mahallesi'nde durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Malkara'da 8 bin makaron ele geçirildi

Malkara ilçesinde, 8 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler bu kapsamda bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada 8 bin makaron ve 6 kilogram tütün ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde şüphe üzerine C.P. ve E.P'yi durdurdu.

Üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.