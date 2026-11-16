Çerkezköy'de yasa dışı bahis operasyonu sonrası 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Çerkezköy'de yasa dışı bahis operasyonu sonrası 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Çerkezköy'de yasa dışı bahis hesaplarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde 3 bin 700 dolar, 9 bin lira ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 kişinin kendisinden silah zoruyla banka hesabına ait IBAN bilgileri ile cep telefonu hattının alınması, daha sonra çalıştığı iş yerine gelen kişiler tarafından tehdit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere banka hesabı temin ettikleri ve hesaplarını bu amaçla kullandırdıkları değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 3 bin 700 dolar, 9 bin lira ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çerkezköy'de yasa dışı bahis operasyonu sonrası 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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