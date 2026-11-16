Çerkezköy\'de yasa dışı bahis operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, 3\'ü tutuklandı

Çerkezköy'de yasa dışı bahis operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Kızılpınar Mahallesi'nde operasyon yapıldı. Operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Çerkezköy'de yasa dışı bahis operasyonunda 3 tutuklama
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarmanın düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Kızılpınar Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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