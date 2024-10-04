Çerkezköy'deki Fabrika Yangını 9 Saatte Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Çerkezköy'deki Fabrika Yangını 9 Saatte Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki kumaş fabrikasında çıkan yangın, 9 saatlik mücadeleyle söndürüldü.

04.10.2024 09:19
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1)TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY'DEKİ KUMAŞ FABRİKASININ DEPOSUNDAKİ YANGIN, 9 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kumaş fabrikasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sararken itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için yoğun çaba sarf etti. Çevrede bulunan fabrikalarda çalışan işçiler de önlem amacıyla bölgeden tahliye edildi. Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 9 saat sonra kontrol altına alındı.

2 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ BİR İTFAİYE ERİ DE YÜKSEKTEN DÜŞEREK YARALANDI

Büyük bir facianın eşiğinden dönülen yangında dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı. Söndürme çalışmaları sırasında ise 1 itfaiye eri yüksekten düşme sonucu yaralandı. Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu belirtildi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken fabrika yangını dron ile havadan görüntülendi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çerkezköy'deki Fabrika Yangını 9 Saatte Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çerkezköy'deki Fabrika Yangını 9 Saatte Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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