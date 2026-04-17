Çermik\'te Güvenlik Toplantısı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Adem Karataş başkanlığında, Hükümet Konağı konferans salonunda okul müdürlerinin katılımıyla güvenlik toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, ilçedeki eğitim kurumlarında huzurlu ve güvenli bir ortamın sürdürülebilmesi adına alınacak tedbirler kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantı kapsamında öğrencilerin güvenliğinin sağlanması, okul çevrelerinde alınacak önlemler, risk unsurlarının en aza indirilmesi ve ilgili kurumlar arasında etkin iş birliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Katılımcılar, mevcut uygulamaları değerlendirerek çözüm odaklı önerilerini paylaştı.