Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Çermik Belediyesi önünde konuşlanan Türk Kızılaya ait mobil kan bağış aracında 8-11 Temmuz'da 351 ünite bağış yapıldı.
Yetkililer, kan bağışında bulunanlara ikramda bulunarak, kampanyaya desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Kızılay'dan kan bağışı kampanyası - Son Dakika
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