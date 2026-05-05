Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, taşkınlar meydana geldi.
Yetkililer, vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Ekiplerin olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde bekletildiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Çermik'te Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?