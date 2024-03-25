CERN, hayalet parçacıkların tespiti için yeni cihaz geliştiriyor - Son Dakika
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CERN, hayalet parçacıkların tespiti için yeni cihaz geliştiriyor

CERN bilim insanları, 'hayalet parçacıklar' olarak adlandırılan nötrinoların tespiti için yeni bir cihaz geliştirmeye başladı. Bu cihaz, parçacıkları sert yüzeyde parçalayabilme özelliğine sahip olacak ve LHC'den 1000 kat daha hassas olacak. Yeni cihazın parçacıkları keşfetme ihtimali daha yüksek olduğu belirtiliyor. SHiP projesi, yeni partikülleri aramaya 2030'da başlamayı planlıyor.

25.03.2024 12:54
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Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinden (CERN) bilim insanları, "hayalet parçacıklar" olarak adlandırılan nötrinoların tespit edilmesine ilişkin çalışmalarına yeni cihaz yardımıyla devam edecek.

BBC'nin haberine göre, bilim insanları, parçacık fiziğinin standart model kuramına göre evreni oluşturan 17 temel parçacık arasında yer alabileceği düşünülen ve "hayalet gibi" her şeyin içinden geçmesi nedeniyle cihazlarla tespiti zor olan "hayalet parçacıklarının" keşfi için "Gizli Parçacık Arayışı (SHiP)" olarak isimlendirilen yeni bir araç geliştirilmesi amacıyla çalışmalarına başladı.

CERN'de görevli bilim insanları, galaksilerin hareketlerinde gözlemlenebilen parçacıkların, evrenin yaklaşık yüzde 5'ine denk geldiği ve geri kalanının "hayalet" ya da "gizli" parçacıklardan oluşabileceğini bildirdi.

Bilim insanları, söz konusu bu parçacıkların tespitinin zor olduğunu belirtti.

Yeni aracın parçacıkları sert yüzeyde parçalayabilme özelliğine sahip olacağı bilgisini paylaşan bilim insanları, söz konusu cihazın parçacıkları birbirlerine çarptırarak parçalayan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'ndan (LHC) 1000 kat daha hassas olacağını ifade etti.

Hassaslığı nedeniyle yeni cihazın parçacıkları keşfetme ihtimalinin daha yüksek olduğunu vurgulayan bilim insanları, LHC'nin kullanıldığı diğer çalışmalarda yeni parçacıkların çarpışma sonrası 1 metre mesafeye kadar tespit edilebileceğini, yeni cihazınsa bunu çok daha uzak mesafelere kadar yapabildiğini belirtti.

Projenin araştırmacılarından Profesör Andrey Golutvin, yeni cihaz yardımıyla yürütülen deneyin gizli parçacıkların arayışında yeni döneme işaret ettiğini açıkladı.

Golutvin, deneyin sonucunda parçacık fiziğindeki ana problemlerden çoğunun çözülebileceğini ifade etti.

SHiP'in yeni partikülleri aramaya 2030'da başlaması planlanıyor.

Kaynak: AA

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