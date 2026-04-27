Çernobil'de Robotlar Başarısız Olunca Temizlik İnsanlara Kaldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çernobil nükleer felaketi sonrası robotların yüksek radyasyona dayanamaması üzerine temizlik işleri insanlara kaldı. Likvidatörlerden Aleksander Makárov, anılarını anlatıyor.

Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktörünün patlamasıyla 200 ton radyoaktif madde yayıldı. Sovyetler Birliği, temizlik için asker, itfaiyeci ve sivillerden oluşan 'likvidatör' grubunu gönderdi. Robotların başarısız olmasıyla insanlar devreye girdi.

28 yaşındaki Aleksander Makárov, Moskova'da asansör montajcısıyken askere çağrıldı. Çernobil'de önce barakalar inşa ettiklerini, sonra reaktör çatısına çıkarak grafit parçalarını topladıklarını anlatıyor. Radyasyona maruz kalmamak için hızlı hareket etmek zorundaydılar.

Robotlar yüksek radyasyonda 'yanarak' işe yaramaz hale geldi. Aleksander, 'Biz biyorobotlardık' diyor. Çernobil'den sonra kendisine yeni bir ev verildi ve sağlığı iyi kaldı. Ancak çalışma arkadaşlarının çoğu hayatını kaybetti. Resmi kayıtlara göre ilk üç ayda 31 kişi öldü, uzun vadeli etkilerle toplam can kaybı 4 bini bulabilir.

Moskova'daki Zafer Parkı'nda 2017'de açılan anıt, likvidatörlerin fedakarlığını hatırlatıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Çernobil, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 12:51:29. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.