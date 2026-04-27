Çernobil'de Robotlar Başarısız Olunca Temizlik İnsanlara Kaldı

Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktörünün patlamasıyla 200 ton radyoaktif madde yayıldı. Sovyetler Birliği, temizlik için asker, itfaiyeci ve sivillerden oluşan 'likvidatör' grubunu gönderdi. Robotların başarısız olmasıyla insanlar devreye girdi.

28 yaşındaki Aleksander Makárov, Moskova'da asansör montajcısıyken askere çağrıldı. Çernobil'de önce barakalar inşa ettiklerini, sonra reaktör çatısına çıkarak grafit parçalarını topladıklarını anlatıyor. Radyasyona maruz kalmamak için hızlı hareket etmek zorundaydılar.

Robotlar yüksek radyasyonda 'yanarak' işe yaramaz hale geldi. Aleksander, 'Biz biyorobotlardık' diyor. Çernobil'den sonra kendisine yeni bir ev verildi ve sağlığı iyi kaldı. Ancak çalışma arkadaşlarının çoğu hayatını kaybetti. Resmi kayıtlara göre ilk üç ayda 31 kişi öldü, uzun vadeli etkilerle toplam can kaybı 4 bini bulabilir.

Moskova'daki Zafer Parkı'nda 2017'de açılan anıt, likvidatörlerin fedakarlığını hatırlatıyor.