Çernobil'in 40. Yılı Anma Etkinlikleri

06.05.2026 02:37
Belarus, Çernobil faciasının 40. yılı için anma etkinlikleri düzenledi, uluslararası diyaloğa açık.

MİNSK, 27 Nisan (Xinhua) -- Belarus'ta Çernobil nükleer felaketinin 40. yılında ülke genelinde anma etkinlikleri düzenlendi.

Belarus'un başkenti Minsk'te kent sakinleri pazar günü, felakette hayatını kaybedenleri anmak ve nükleer enkazı temizleme operasyonlarında hayatlarını feda edenleri onurlandırmak amacıyla Çernobil anıtında toplandı.

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Çernobil faciasının etkisi hala devam eden sonuçlarının ele alınması konusunda uluslararası diyaloğa açık olduklarını belirtti. Bakanlık, afet yönetimi ve sağlık koruma alanlarına yönelik ortak çabalara olan bağlılığını da vurguladı.

26 Nisan 1986'da eski Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktörünün patlaması sonucu sekiz tondan fazla yüksek düzeyde radyoaktif madde atmosfere salınırken, 60.000 kilometrekareden fazla alan kirlendi ve 3,2 milyondan fazla insan çeşitli derecelerde etkilendi.

O dönemde bir Sovyet cumhuriyeti olan Belarus da nükleer serpintinin en ağır etkilerini yaşadı.

Belarus, Çernobil felaketinin ardından bu tür teknolojik faciaların etkisini yönetme konusunda önemli bir uzmanlık geliştirdi. Raporlara göre, facianın ardından toparlanma amacıyla 6 ayrı devlet programı uygulamaya başlayan ülke, 500'den fazla radyasyon kontrol laboratuvarından oluşan bir ağ kurdu.

Ülkede son 40 yılda 1.657'nin üzerinde yerleşim yerinde kirlenmiş alanların azaltılması ve normal yaşam koşullarının yeniden sağlanmasına yönelik önemli adımlar atıldı.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:32:50.
