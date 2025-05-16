ÇESAV Genel Kurulu ve Fide Dağıtımı - Son Dakika
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ÇESAV Genel Kurulu ve Fide Dağıtımı

ÇESAV Genel Kurulu ve Fide Dağıtımı

Tekirdağ'da Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfı genel kurulu yapıldı, fide dağıtımları gerçekleştirildi.

16.05.2025 09:07
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfı (ÇESAV) 30. Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çorlu Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantıda divan kurulu oluşturuldu, genel kurul kararlarını onama yetkisi divan heyetine verildi. Ardından yönetim kurulu faaliyet raporu okunarak oylamaya sunuldu. Denetim kurulu raporu ile bilanço, gelir ve gider hesapları da görüşülerek oylandı. 2025 yılı bütçesi okunarak kabul edildi.

Vali Soytürk, genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek katılımcılara teşekkür etti.

Toplantıda ÇESAV Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Doğan, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da birer konuşma yaptı.

Üreticilere fide dağıtıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca üreticilere fide dağıtımı yapıldı.

Sahil dolgu alanında düzenlenen programda konuşan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Ay, yürütülen "Sebzeciliği Geliştirme Projesi" hakkında bilgi verdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, üreticilerin yanında olduklarını belirterek, fide dağıtımlarının ilçelerde de sürdürüleceğini söyledi.

Konuşmaların ardından üreticilere fideler dağıtıldı.

- Süleymanpaşa'da kurbanlık satış alanı yenileniyor

Süleymanpaşa Belediyesi, kentteki kurbanlık satış alanını modernize etmek için yenileme çalışmaları başlattı.

Çalışmalar kapsamında alana konteyner konaklama noktaları, büfe, mescit ve umumi tuvalet gibi sosyal donatılar yerleştirildi. Zemin düzenlemeleri yapılarak hijyen koşullarını sağlayan altyapı oluşturuldu, hayvanların barınacağı bölümler yeniden düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, vatandaşların ve satıcıların sağlıklı, düzenli ve konforlu bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

Recep Soytürk, Yerel Yönetim, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Güncel, Tarım, Çorlu, Son Dakika

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