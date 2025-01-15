Çeşme Açıklarında 44 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Güncel

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 17'si çocuk 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine Çeşme açıklarına bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, lastik bottaki 17'si çocuk 44 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.