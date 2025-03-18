Çeşme Belediye Başkanı Denizli: "Çanakkale, Bir Direnişin, Yeniden Doğuşun ve İnancın Adı"

(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen yemekte, Çanakkale'nin bir direnişin, yeniden doğuşun ve inancın adı olduğunu belirterek, "Milli Mücadelenin ilk ateşinin yakıldığı Çanakkale Zaferi, Türk milletinin birlik, beraberlik ve vatan sevgisinin en büyük nişanesidir" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftar yemeğinde, şehit yakınları ve aileleri ile gaziler ile bir araya geldi. Programda, Başkan Lal Denizli'nin yanı sıra Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, ilçe protokolü, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, müdürler ile şehit yakınları, aileleri ve gaziler yer aldı.

"Atatürk'ün unutulmaz zaferine adım attığı ilk dönemdir"

Başkan Denizli, programda yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin, yalnızca bir zafer değil, aynı zamanda bu ülkenin ve halkın kaderini değiştiren bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Çanakkale, bağımsızlığın ve vatanın bölünmez bütünlüğünün en büyük mücadelesinin verildiği ilk yerdir. Çanakkale, bir direnişin, yeniden doğuşun ve inancın adıdır. Çanakkale, 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' diyen Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün unutulmaz zaferine adım attığı ilk dönemdir. Çanakkale, vatanı için gözünü kırpmadan şehit düşen, cepheye koşan Mehmetçiklerin destanıdır. Milli Mücadele'nin ilk ateşinin yakıldığı Çanakkale Zaferi, Türk milletinin birlik, beraberlik ve vatan sevgisinin en büyük nişanesidir" diye konuştu.

"Bizlere düşen en büyük görev, o kahramanların bizlere emanet ettiği bu güzel vatanı korumak"

Başkan Denizli, 'görev' mesajı vererek şunları söyledi:

"Bu topraklarda böylesi onurlu bir mücadeleyi veren ve bu ülkenin kuruluşunun ilk adımını atan kahramanlarımızın haklarını asla ödeyemeyiz. Bugün bizlere düşen en büyük görev, o kahramanların bizlere emanet ettiği bu güzel vatanı korumak ve birlik beraberlik içinde daha aydınlık bir geleceğe taşımaktır. Bu vesileyle başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan uğruna şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı saygı, sevgi ve minnetle anıyor, onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Gazilerimize ise ülkemiz için verdikleri mücadeleler nedeni ile minnetlerimi sunuyorum. Ruhları şad olsun."