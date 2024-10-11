Çeşme Belediye Başkanı Denizli, İstanbul Turizm Fuarı'nda Yerel Zenginlikleri Vurguladı

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(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 9-10 Ekim 2024 tarihleri arasında Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Turizm Fuarı'na katıldı. Çeşme için deniz, kum, güneş üçlüsüne sıkıştırılmış bir turizm algısı olduğunu belirten Denizli, "Ortaya koyduğumuz turizm vizyonu ile mutlaka yerel zenginliklerimizi ön plana çıkaracak hatta tanıtacak yeni alanlar oluşturmamız lazım" dedi.

Başkan Denizli, 9-10 Ekim günlerinde Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Turizm Fuarı'na katıldı. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen fuarın açılışını, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu yaptı. Fuarda, Başkan Denizli'nin yanı sıra Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal ve Ilıca Hotel Genel Müdürü Ebru Tuğgan yer aldı.

Denizli, İstanbul Turizm Fuarı'ndaki Turizm Zirvesi Programı kapsamında düzenlenen Belediye Başkanları Oturumu'nda konuştu. Şehirleri markalaştırma için yapılan çalışmaların ve destinasyon pazarlamasındaki stratejilerin konuşulduğu oturumda soruları yanıtlayan Başkan Denizli, Çeşme'nin 50 bin nüfusu olduğuna ve devletten alınan desteğin bu nüfusa göre hesaplanarak verildiğine dikkati çekerek, yaz aylarında ise Çeşme'nin 1 milyon yurttaşa ve turizm gönüllüsüne hizmet verdiğini söyledi. Buna rağmen turizm yatırımı yapma motivasyonun temel kaynağının ise bölgedeki yurttaşların en büyük gelir kaynaklarının yine turizm katılımcıları olduğuna vurgu yapan Başkan Denizli, şunları kaydetti:

"Bugün bölgedeki küçük esnafımızdan restorancımıza otelcimizden büyük yatırımcımıza kadar herkesin en büyük gelir kaynağı turizm. Dolayısıyla biz belediye olarak bu olumsuz finansal tabloya rağmen turizmi daha çok teşvik etmeliyiz. Çeşme olarak turizmde pik yaptığımız nokta yılın 45 ila 60 günü arasında değişiyor. Pandemiden sonra bu sayı biraz daha arttı ama hala istediğimiz seviyede değil. Dolayısıyla bizim ilçe belediyesi olarak Büyükşehir Belediyemizin de desteğini alarak turizm yatırımları için yaşadığımız kenti daha cazip hale getirmemiz lazım."

Dört mevsim sürdürülebilir turizm hedefinden de bahseden Başkan Denizli, Çeşme için deniz, kum, güneş üçlüsüne sıkıştırılmış bir turizm algısı olduğunu söyledi. Çeşme'nin İzmir ve Yarımada tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Denizli, şöyle devam etti:

"Yerel gücün ve yerel vizyonun desteği ile merkezi yönetimi buluşturmalıyız"

"Yarımadanın en eski günümüzden 3800 yıl öncesine giden tarihi kalıntılar Çeşme merkezinde bulundu. Arkeolojik kazısı tamamlanmış ve Avrupa'nın bütün tarihçesini değiştiren Büyük Santorini Volkan Patlaması'nın kül kalıntıları da Çeşme merkezde. Dolayısıyla günümüzden 3800 yıl geriye gidebildiğimiz ve bunu halka gösterebilecek arkeolojik kazılarımız var. Kazı 10 yıl önce tamamlanmış ancak hala ziyarete açık değil. Dolayısıyla bölgemize gelen misafirlerin en büyük motivasyonu Çeşme'nin sunduğu deniz kum güneş ve eğlence alternatifleri. Bölgenin en eski kentlerinden biri Erythrai. Tarihin en eski liman ticaret alanlarına da işaret ediyor. Yüzyıllar önce uluslararası ticaretin sağlandığı bir limandan bahsediyoruz ve bunların da tarihi kalıntıları var. Dolayısıyla bizim yerel gücün ve yerel vizyonun desteği ile merkezi yönetimi buluşturup sürdürülebilir turizm anlayışını genişletmemiz lazım."

"Çeşme toprak zenginliği olan bir bölge"

Agro turizmin önemine de değinen Başkan Denizli, "Çeşme endemik bitkilerin olduğu, Ovacık, Ildırı ve Germiyan bölgemizde bereketli toprakların olduğu bir bölge. Biz neden toprak zenginliğimizi bir turizm motivasyonu olarak kullanmıyoruz? Bizim gastronomiye hizmet edebilmek için 12 ay boyunca topraklarımızda yetişen farklı endemik ürünlerimiz var" diye konuştu.

Ortaya koydukları turizm vizyonu ile mutlaka yerel zenginlikleri ön plana çıkaracak hatta tanıtacak yeni alanlar oluşturmak gerektiğini söyleyen Denizli, şöyle tamamladı:

"Yerel zenginliklerimizi ön plana çıkarmalıyız"

"Bu fuarlarla ya da günümüzdeki dijitalleşme ile sosyal medyanın kullanımı ile olabilir. Çeşme zaten bir marka. Çeşme'nin kendi farklı zenginliklerini duyurmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla ben Çeşme için bir aracıyım. Doğru bir turizm anlayışını benimsememin tek yolu Çeşme'nin deniz-kum-güneş haricindeki diğer zenginliklerini turizm yatırımcılarına ve turizm paydaşlarına anlatarak sağlayabilirim."