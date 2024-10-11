Çeşme Belediye Başkanı Denizli, İstanbul Turizm Fuarı'nda Yerel Zenginlikleri Vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çeşme Belediye Başkanı Denizli, İstanbul Turizm Fuarı'nda Yerel Zenginlikleri Vurguladı

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul'da düzenlenen Turizm Fuarı'na katıldı ve bölgelerinin deniz, kum, güneş algısının ötesine geçerek yerel zenginlikleri ve sürdürülebilir turizm hedeflerini ön plana çıkarmak gerektiğini belirtti.

11.10.2024 12:42  Güncelleme: 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 9-10 Ekim 2024 tarihleri arasında Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Turizm Fuarı'na katıldı. Çeşme için deniz, kum, güneş üçlüsüne sıkıştırılmış bir turizm algısı olduğunu belirten Denizli, "Ortaya koyduğumuz turizm vizyonu ile mutlaka yerel zenginliklerimizi ön plana çıkaracak hatta tanıtacak yeni alanlar oluşturmamız lazım" dedi.

Başkan Denizli, 9-10 Ekim günlerinde Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Turizm Fuarı'na katıldı. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen fuarın açılışını, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu yaptı. Fuarda, Başkan Denizli'nin yanı sıra Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal ve Ilıca Hotel Genel Müdürü Ebru Tuğgan yer aldı.

Denizli, İstanbul Turizm Fuarı'ndaki Turizm Zirvesi Programı kapsamında düzenlenen Belediye Başkanları Oturumu'nda konuştu. Şehirleri markalaştırma için yapılan çalışmaların ve destinasyon pazarlamasındaki stratejilerin konuşulduğu oturumda soruları yanıtlayan Başkan Denizli, Çeşme'nin 50 bin nüfusu olduğuna ve devletten alınan desteğin bu nüfusa göre hesaplanarak verildiğine dikkati çekerek, yaz aylarında ise Çeşme'nin 1 milyon yurttaşa ve turizm gönüllüsüne hizmet verdiğini söyledi. Buna rağmen turizm yatırımı yapma motivasyonun temel kaynağının ise bölgedeki yurttaşların en büyük gelir kaynaklarının yine turizm katılımcıları olduğuna vurgu yapan Başkan Denizli, şunları kaydetti:

"Bugün bölgedeki küçük esnafımızdan restorancımıza otelcimizden büyük yatırımcımıza kadar herkesin en büyük gelir kaynağı turizm. Dolayısıyla biz belediye olarak bu olumsuz finansal tabloya rağmen turizmi daha çok teşvik etmeliyiz. Çeşme olarak turizmde pik yaptığımız nokta yılın 45 ila 60 günü arasında değişiyor. Pandemiden sonra bu sayı biraz daha arttı ama hala istediğimiz seviyede değil. Dolayısıyla bizim ilçe belediyesi olarak Büyükşehir Belediyemizin de desteğini alarak turizm yatırımları için yaşadığımız kenti daha cazip hale getirmemiz lazım."

Dört mevsim sürdürülebilir turizm hedefinden de bahseden Başkan Denizli, Çeşme için deniz, kum, güneş üçlüsüne sıkıştırılmış bir turizm algısı olduğunu söyledi. Çeşme'nin İzmir ve Yarımada tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Denizli, şöyle devam etti:

"Yerel gücün ve yerel vizyonun desteği ile merkezi yönetimi buluşturmalıyız"

"Yarımadanın en eski günümüzden 3800 yıl öncesine giden tarihi kalıntılar Çeşme merkezinde bulundu. Arkeolojik kazısı tamamlanmış ve Avrupa'nın bütün tarihçesini değiştiren Büyük Santorini Volkan Patlaması'nın kül kalıntıları da Çeşme merkezde. Dolayısıyla günümüzden 3800 yıl geriye gidebildiğimiz ve bunu halka gösterebilecek arkeolojik kazılarımız var. Kazı 10 yıl önce tamamlanmış ancak hala ziyarete açık değil. Dolayısıyla bölgemize gelen misafirlerin en büyük motivasyonu Çeşme'nin sunduğu deniz kum güneş ve eğlence alternatifleri. Bölgenin en eski kentlerinden biri Erythrai. Tarihin en eski liman ticaret alanlarına da işaret ediyor. Yüzyıllar önce uluslararası ticaretin sağlandığı bir limandan bahsediyoruz ve bunların da tarihi kalıntıları var. Dolayısıyla bizim yerel gücün ve yerel vizyonun desteği ile merkezi yönetimi buluşturup sürdürülebilir turizm anlayışını genişletmemiz lazım."

"Çeşme toprak zenginliği olan bir bölge"

Agro turizmin önemine de değinen Başkan Denizli, "Çeşme endemik bitkilerin olduğu, Ovacık, Ildırı ve Germiyan bölgemizde bereketli toprakların olduğu bir bölge. Biz neden toprak zenginliğimizi bir turizm motivasyonu olarak kullanmıyoruz? Bizim gastronomiye hizmet edebilmek için 12 ay boyunca topraklarımızda yetişen farklı endemik ürünlerimiz var" diye konuştu.

Ortaya koydukları turizm vizyonu ile mutlaka yerel zenginlikleri ön plana çıkaracak hatta tanıtacak yeni alanlar oluşturmak gerektiğini söyleyen Denizli, şöyle tamamladı:

"Yerel zenginliklerimizi ön plana çıkarmalıyız"

"Bu fuarlarla ya da günümüzdeki dijitalleşme ile sosyal medyanın kullanımı ile olabilir. Çeşme zaten bir marka. Çeşme'nin kendi farklı zenginliklerini duyurmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla ben Çeşme için bir aracıyım. Doğru bir turizm anlayışını benimsememin tek yolu Çeşme'nin deniz-kum-güneş haricindeki diğer zenginliklerini turizm yatırımcılarına ve turizm paydaşlarına anlatarak sağlayabilirim."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Lal Denizli, İstanbul, Ekonomi, Denizli, Turizm, Güncel, Kültür, Tarım, Güneş, Çeşme, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme Belediye Başkanı Denizli, İstanbul Turizm Fuarı'nda Yerel Zenginlikleri Vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:14 Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı
13:08 Köfteci Yusuf’a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
20:36 Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu
20:17 Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB’de daire başkanı oldu Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
19:31 Türkiye’nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı Türkiye'nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı
19:29 Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı
19:17 Kolaya dev zam geliyor Kolaya dev zam geliyor
19:02 Fatih Terim’den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi Fatih Terim'den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi
19:00 Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 14:08:39. #1.11#
SON DAKİKA: Çeşme Belediye Başkanı Denizli, İstanbul Turizm Fuarı'nda Yerel Zenginlikleri Vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.