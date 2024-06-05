Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Dünya Çevre Günü'nde kıyı temizliği etkinliğine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Dünya Çevre Günü'nde kıyı temizliği etkinliğine katıldı

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Ilıca Halk Plajı ve Eşek Adası'nda düzenlenen kıyı temizliği etkinliğine katıldı. Başkan Denizli, sahillerin, denizlerin ve doğal alanların korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek, daha temiz ve yaşanabilir bir gelecek için adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

05.06.2024 14:07  Güncelleme: 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Ilıca Halk Plajı ve Eşek Adası'nda düzenlenen kıyı temizliği etkinliğine katıldı. Başkan Denizli, "Sahillerimizi, denizlerimizi ve doğal alanlarımızı korumak, sadece bugün değil; her gün üzerimize düşen bir görevdir. Temiz bir çevre, hepimizin sorumluluğu. Birlikte çalışarak, daha temiz ve yaşanabilir bir gelecek için adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Ilıca Halk Plajı'ndaki kıyı temizliği etkinliğine katıldı. Turkish Marine Environment Protection Association (DenizTemiz TURMEPA) ve Local Cups Coffee Society destekleri ile düzenlenen etkinliğe; çok sayıda gönüllü de eşlik etti. Başkan Denizli, ayrıca Eşek Adası'ndaki kıyı temizliğine katıldı. Ilıca Halk Plajı ve Eşek Adası'ndaki kıyı temizliğinin yanı sıra Dalyan, Çiftlik ve Ildır'da da kıyı temizliği çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleştirildi.

Başkan Denizli, Dünya Çevre Günü'ne ilişkin yaptığı konuşmada, doğanın sunduğu kaynakları korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın hepimizin sorumluluğu olduğunu belirterek, "Bugünü, doğaya ve çevreye olan sevgimizi ve sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlamak için değerli buluyorum. Bugün, sadece söz vermekle kalmayıp, eyleme geçiyoruz. Ilıca Halk Plajı'nda gerçekleştirdiğimiz kıyı temizliği etkinliğiyle birlikte, doğaya olan sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Sahillerimizi, denizlerimizi ve doğal alanlarımızı korumak, sadece bugün değil; her gün üzerimize düşen bir görevdir. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için adımlar atmamız gerekiyor. Bilinçli tüketim alışkanlıkları edinmek, geri dönüşümü teşvik etmek ve doğaya zarar veren faaliyetlerden kaçınmak, bu adımların başında geliyor. Bugün burada başlayan bu temizlik seferberliği, yarınki güzel bir geleceğin temelini oluşturacaktır" dedi.

"Gelecek nesiller için daha güzel bir dünya inşa edeceğiz"

Başkan Denizli, herkesi, çevreye duyarlı olmaya ve doğaya sahip çıkmaya davet ederek, "Dünya Çevre Günü'nü kutlarken doğanın bize sunduğu nimetlere sahip çıkmayı ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı taahhüt ediyoruz. Belki tek bir etkinlikle dünyayı değiştiremeyiz ama her birimizin küçük adımları, büyük farklar yaratabilir. Geri dönüşüm yaparak, enerji tasarrufu sağlayarak ve doğayı koruyarak, gelecek nesiller için daha güzel bir dünya inşa edeceğiz. Daha ekolojik, yaşanabilir bir Çeşme için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Çeşme Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Akın Satkan ve ekibine Eşek Adası'nda yapılan kıyı temizliği etkinliğine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Başkan Denizli, "Çevre Haftası kapsamında Eşek Adası'nda gerçekleştirdiğimiz kıyı temizliği etkinliği, çevremize olan sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatmanın önemli bir adımıydı. Çeşme Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Akın Satkan ve değerli ekibi ile birlikte hareket etmek, çevremizi koruma konusundaki kararlılığımızı gösteriyor. Temiz bir çevre, hepimizin sorumluluğu. Birlikte çalışarak, daha temiz ve yaşanabilir bir gelecek için adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

7'den 70'e çok sayıda vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılar, Çeşme Belediyesi'ne düzenledikleri program dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Dünya Çevre Günü, Lal Denizli, Eşek Adası, Denizli, Dünya, Çeşme, Çevre, Doğa, Etkinlik, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Dünya Çevre Günü'nde kıyı temizliği etkinliğine katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
14:59 Dünya’ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu Dünya'ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu
14:56 Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış
14:49 Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz’e yüklendi: Kişiliğini belli etti Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz'e yüklendi: Kişiliğini belli etti
14:47 Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho’ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek
14:04 İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
13:52 TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Gelir adaleti bozuldu, vergi düzenlemesi yapılmalı TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Gelir adaleti bozuldu, vergi düzenlemesi yapılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 15:46:41. #1.12#
SON DAKİKA: Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Dünya Çevre Günü'nde kıyı temizliği etkinliğine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement