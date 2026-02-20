Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli İfadesinin Ardından Serbest Bırakıldı

(İSTANBUL) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, yürütülen soruşturma kapsamında davet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. Denizli, ifadesinin ardından adli kontrol hükümleri uygulanmadan serbest bırakıldı. Denizli'nin iddiaların açıklığa kavuşması amacıyla Adli Tıp Kurumu'nda test yapılmasını talep ettiği bildirildi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturma kapsamında ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daveti üzerine bugün Çağlayan Adliyesi'ne giden Denizli'ye CHP Genel Başkan Yardımcıları; Gökan Zeybek, Gül Çiftçi ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile partililer eşlik etti.

Denizli'nin adliyedeki ifadesinin ardından avukatı tarafından yazılı açıkalama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çeşme Belediye Başkanımız Sayın Lal Denizli, yürütülen soruşturma kapsamında bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na davet üzerine ifade vermiştir. Soruşturma dosyasındaki gizlilik kararı gözetilerek ayrıntılara girilmemekle birlikte, kamuoyuna yansıyan iddiaların hiçbir tereddüde yer bırakmayacak biçimde açıklığa kavuşması ve sürecin en şeffaf şekilde sonuçlanması amacıyla, vekilleri tarafından Adli Tıp Kurumu'nda test yapılması yönünde talepte bulunulmuştur."

Yürütülen işlemler kapsamında testlerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk işlemi gerçekleştirilmiştir. İfade işlemlerinin ardından serbest bırakılan ve hakkında adli kontrol hükmü uygulanmayan Başkanımız, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemler için kendi aracıyla hareket etmiştir. Ayrıca Başkanımız, ifade işlemi öncesinde avukatları aracılığıyla dosyaya sunduğu dilekçeyle test örneği vermek istediğini yazılı olarak bildirmiştir. Başkanımız, sürecin şeffaf biçimde ilerlemesi ve gerçeklerin hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak açıklıkta ortaya konulması yönündeki kararlılığını sürdürmektedir."