Çeşme Belediye Başkanı Uyuşturucu Soruşturmasında İfade Verdi

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumuna (ATK) sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Denizli, İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Adliyenin yedinci katında ifade veren Denizli, işlemlerinin ardından saç ve kan örneği vermesi için polis eşliğinde ATK'ye sevk edildi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından ifadeye çağırıldığı öğrenildi.