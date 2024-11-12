Çeşme Belediyesi ile İşçiler Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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Çeşme Belediyesi ile İşçiler Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Çeşme Belediyesi ve DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 4 No'lu Şube arasında yapılan görüşmeler sonucu toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Lal Denizli, işçilerle dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

12.11.2024 10:12  Güncelleme: 11:40
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(İZMİR)- Çeşme Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 4 No'lu Şube arasında yapılan toplu iş sözleşmesi için yapılan görüşmelerde anlaşma sandıkta sağlandı ve toplu iş sözleşmesi bağıtlandı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, tüm işçilerin yanında olduğunu belirterek, "Sözleşmenin herkes için hayırlı olmasını diliyorum, Çeşme'miz için hep beraber çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Çeşme Belediyesi ile Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası İzmir 4 No'lu Şube arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi için yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. İşçiler, belediye tarafından yapılan teklifin kabulü için geçtiğimiz günlerde sandık başına giderek kararını verdi. Yüksek bir kabul oranı ile Çeşme Belediyesi'nin verdiği teklif kabul edildi. Bağıtlanan toplu iş sözleşmesinin imza töreni ise hafta içi Çeşme Belediyesi'nde, Belediye Başkanı Lal Denizli ve belediye emekçilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Denizli: İşçilerimizin yanındayız

Başkan Denizli, "Yüksek enflasyon şartlarında tüm işçilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Sözleşmenin herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Çeşme'miz için hep beraber çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çeşme Belediyesi ile İşçiler Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika

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