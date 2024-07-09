Çeşme Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Sonuçları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çeşme Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Sonuçları

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yönetiminde gerçekleştirilen Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlükleri'nin oluşturulması, Alaçatı Mahallesi'ndeki gündüz bakımevinin yapılması ve ilçede başarılı olmuş gençlere ödül verilmesi karara bağlandı.

09.07.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yönetiminde gerçekleştirilen Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlükleri'nin oluşturulması, Alaçatı Mahallesi'ndeki gündüz bakımevinin yapılması ve ilçede başarılı olmuş gençlere ödül verilmesi karara bağlandı.

Belediye'nin 17 olan müdürlük sayısının 21'e yükseltilmesi sonucunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlükleri'nin oluşturulması kararlaştırıldı.

Gençler spora ve sanata teşvik ediliyor

İlçede yaşayan, öğrenim gören, spor ve sanat dallarında başarılı olmuş, çocuk ve gençlere örnek olabilecek gençlere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. Maddesi gereğince hem teşvik hem de başarılı olan gençlere ödül verilmesi karara bağlandı.

Gündüz bakımevleri açılacak

Toplantının ikinci birleşiminde ise Belediye Başkanı Lal Denizli'nin seçim vaatlerinden olan Alaçatı Mahallesi'ndeki gündüz bakımevinin yapımı ve çevre düzenlenmesinin uygulanması ile Dalyan Mahallesi'nde bulunan suni çim futbol sahası zemininin yenileme işleminin yapılması ve ilçede bulunan çocuk parklarının mevcut oyuncak çeşitliliğinin artırılması için yeni nesil çocuk oyun ekipmanlarının tedarik edilmesi konuları kararlaştırıldı.

Kaynak: ANKA

Çeşme Belediyesi, Lal Denizli, Alaçatı, Çeşme, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Sonuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:40 Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
12:19 Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem
11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı
14:06 Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi
13:26 Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti
12:51 Bu kez medya sektöründen değil Rasim Ozan’dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı
12:07 Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
11:52 Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda 4 imza birden Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 imza birden
11:38 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş
11:26 Dilan ve Engin Polat’ın iddianamesi iade edildi Dilan ve Engin Polat'ın iddianamesi iade edildi
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
10:56 Sinan Ateş’in annesine yapılanlar Ayşe Ateş’i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler Sinan Ateş'in annesine yapılanlar Ayşe Ateş'i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 14:41:29. #1.11#
SON DAKİKA: Çeşme Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Sonuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement