Çeşme Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Sonuçları

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(İZMİR)- Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yönetiminde gerçekleştirilen Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlükleri'nin oluşturulması, Alaçatı Mahallesi'ndeki gündüz bakımevinin yapılması ve ilçede başarılı olmuş gençlere ödül verilmesi karara bağlandı.

Belediye'nin 17 olan müdürlük sayısının 21'e yükseltilmesi sonucunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlükleri'nin oluşturulması kararlaştırıldı.

Gençler spora ve sanata teşvik ediliyor

İlçede yaşayan, öğrenim gören, spor ve sanat dallarında başarılı olmuş, çocuk ve gençlere örnek olabilecek gençlere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. Maddesi gereğince hem teşvik hem de başarılı olan gençlere ödül verilmesi karara bağlandı.

Gündüz bakımevleri açılacak

Toplantının ikinci birleşiminde ise Belediye Başkanı Lal Denizli'nin seçim vaatlerinden olan Alaçatı Mahallesi'ndeki gündüz bakımevinin yapımı ve çevre düzenlenmesinin uygulanması ile Dalyan Mahallesi'nde bulunan suni çim futbol sahası zemininin yenileme işleminin yapılması ve ilçede bulunan çocuk parklarının mevcut oyuncak çeşitliliğinin artırılması için yeni nesil çocuk oyun ekipmanlarının tedarik edilmesi konuları kararlaştırıldı.