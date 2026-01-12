Çeşme Belediyesi Birimler Arası Voleybol Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı

(İZMİR) - Çeşme Belediyesinin düzenlediği Birimler Arası Voleybol Turnuvası, final karşılaşmaları ve Başkan Lal Denizli'nin sahaya çıktığı özel maçla sona erdi.

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Birimler Arası Voleybol Turnuvası, final karşılaşmaları ve yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen özel maçla sona erdi.

Turnuvanın final mücadelesi sonucunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü birinciliği elde ederken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ikinci, ÇEŞTUR ise üçüncü oldu.

Final karşılaşmasının ardından, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, belediye başkan yardımcıları ve müdürlerden oluşan takımlar arasında özel bir gösteri maçı oynandı. Başkan Denizli, bu özel maçta babasının forma numarası olan 11 numaralı formayla sahaya çıktı.

Başkan Denizli, turnuvaya ilişkin yaptığı paylaşımda, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Birimler Arası Voleybol Turnuvamızın final mücadelesi ve yöneticilerimizin özel maçıyla, heyecan, coşku ve neşeyle dolu harika bir akşam geçirdik. Sahada, masa başında ya da salonda; başarı hırsımız ve takım ruhumuzla iyi ki birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

Denizli, şampiyon olan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü başta olmak üzere turnuvaya katılan tüm çalışma arkadaşlarını tebrik ederek, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne katkıları için teşekkür etti.