Çeşme Ildır'da Mübadiller İkinci Kez Buluştu - Son Dakika
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Çeşme Ildır'da Mübadiller İkinci Kez Buluştu

15.06.2026 17:32  Güncelleme: 19:04
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Çeşme Belediyesi'nin düzenlediği Ildır Mübadil Buluşması, sergi, söyleşi, gastronomi atölyesi ve konser gibi etkinliklerle mübadil kültürünü yaşattı.

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Ildır Mübadil Buluşması, sergilerden söyleşilere, gastronomi atölyelerinden konserlere uzanan etkinliklerle yoğun katılımla gerçekleştirildi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, mübadil ailelerin mirasının dayanışma, birlikte üretme ve bir arada yaşama kültürünü geleceğe taşıdığını söyledi.

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ildır Mübadil Buluşması, Ildır Köyü'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Erythrai Antik Kenti gezilerinden sergilere, gastronomi atölyelerinden söyleşilere, dans gösterilerine ve konsere uzanan programda mübadelenin kültürel mirası farklı kuşaklarla buluştu.

Etkinlik kapsamında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Ildır'ın Türkiye'nin gizli kalmış güzelliklerinden biri olduğunu belirterek, mübadil buluşmalarının yalnızca geçmişi anmak için değil, ortak değerleri geleceğe taşımak adına da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Başkan Denizli, şunları söyledi:

"Burası Türkiye'nin en gizli kalmış güzelliklerinden biri. Biz burada mübadil buluşmalarını başlattık. İlkini geçen yıl yaptık, bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Mübadil ailelerinin bizlere bıraktığı hem ayrılığı, hüznü ve zorlukları anlatan ama aynı zamanda buluştuğumuz her yerde dayanışmayı, büyümeyi, birlikte üretmeyi geliştirdiğimiz bir kültürün eseridir. Türkiye; Ege'siyle, Karadeniz'iyle, doğusuyla çok renkliliğin ve çok sesliliğin muazzam bir birleşimi olan bir ülkedir."

Konuşmasının devamında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Denizli, şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşlik huzurumuzun hiç bozulmadığı, ülkemizde yaşadığımız tüm zorluklara ve tüm adaletsizliklere rağmen geleceğe umutla baktığımız nice birlikte buluşmalarımız olsun, nice atalarımızı anabildiğimiz günler olsun."

Gün boyunca süren program kapsamında katılımcılar, mübadele temalı sergileri ziyaret etti; geleneksel lezzetlerin yapımına ilişkin gastronomi atölyelerine katıldı; akademisyenler, sanatçılar ve mübadil ailelerin temsilcileriyle gerçekleştirilen söyleşileri takip etti. Halk dansları gösterileri ve müzik dinletileriyle zenginleşen etkinlik, akşam saatlerinde SAMİDA konseriyle sona erdi.

Ildır Mübadil Buluşması, mübadelenin bıraktığı ortak hafızayı yaşatırken; dayanışma, kültürel çeşitlilik ve birlikte yaşam kültürünü güçlendiren anlamlı bir buluşma olarak bir kez daha hafızalarda yer etti.

Kaynak: ANKA

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