Çeşme'de 30 Kilo Kokain ve 100 Kilo Skunk Ele Geçirildi

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, limana gelen iki TIR'da, köpek ile yapılan arama sonucunda 30 kilo kokain, 100 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Çeşme Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, akşam saatlerinde limana gelen iki TIR'da narkotik köpekleri ile arama gerçekleştirdi. Yapılan arama çalışmaları sırasında, iki TIR'dan paketlenmiş halde 30 kilo kokain ve 100 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, iki TIR şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.