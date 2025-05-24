Çeşme'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlar İçin Atölye Kursları Açılıyor

(İZMİR)- Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 60 yaş üstü vatandaşlar için resim, el sanatları ve dikiş-nakış atölyeleri açacaklarını belirterek, "Çeşme Kent Enstitüsü'nün Çakabey ve Dalyan şubelerinde düzenlenecek kurslara katılmak isteyen komşularımız, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'müze başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler" dedi.

Çeşme Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Çeşme Kent Enstitüsü iş birliği ile ilçede yaşayan 60 yaş üstü vatandaşlara yönelik el sanatları, dikiş-nakış ve resim kursları düzenliyor. Çeşme Kent Enstitüsü'nün Çakabey Kültür Merkezi ve Dalyan Kurs Merkezi şubelerinde gerçekleştirilecek kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, Çeşme Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurarak kayıt yaptırabilecek.

"Hayat boyu öğrenmenin ve üretmenin yaşı yok"

Çeşme'de yaşam boyu öğrenmeyi desteklemeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Lal Denizli, "60 yaş üstü komşularımız için; resim, el sanatları ve dikiş-nakış atölyelerimizi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'müz aracılığıyla hizmetinize açıyoruz. Çeşme Kent Enstitüsü'nün Çakabey ve Dalyan şubelerinde düzenlenecek kurslara katılmak isteyen komşularımız, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'müze başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Hayat boyu öğrenmenin ve üretmenin yaşı yok. Hep birlikte daha aktif, daha renkli, daha canlı bir Çeşme için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.