Çeşme'de 8 Mart, "Buradayız, Eşitiz, Birlikteyiz" Temalı Etkinliklerle Kutlandı

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, "Buradayız, Eşitiz, Birlikteyiz" temasıyla iki gün boyunca yoğun katılımla gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Lal Denizli, "Bizler Çeşme'de yalnızca burada yaşayan kadınların değil, sesi duyulmayan tüm kadınların sesi olmaya devam edeceğiz. Haklarımızı aramaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Çeşme Belediyesi'nin "Buradayız, Eşitiz, Birlikteyiz" temasıyla düzenlediği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerinde; söyleşilerden sergilere, tiyatrodan yürüyüşe kadınların eşitlik, özgürlük ve dayanışma mücadelesi bir kez daha güçlü şekilde vurgulandı.

Etkinlikler, 7 Mart Cumartesi günü Aya Haralambos Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programla başladı. "Bir Kadın Bin Hayat" adlı fotoğraf sergisinin açılışıyla başlayan ilk gün programında, kadınların toplumsal dönüşümdeki rolü konuşuldu. Başkan Denizli'nin moderatörlüğünde düzenlenen "Dönüştüren Hikayeler" başlıklı söyleşide oyuncu, yazar ve yönetmen Ümmiye Koçak ile çizer Nuran Erden deneyimlerini paylaştı. Günün devamında Arife Soydemir'in sunumuyla gerçekleşen "Notaları Kalbiyle Yazan Kadınlar" müzikli söyleşisi katılımcılardan ilgi gördü.

Kadın hareketinin tarihi ve mücadelesi konuşuldu

Programın ikinci günü olan 8 Mart Pazar günü Aya Haralambos'ta düzenlenen etkinliklerde kadın hareketinin tarihi ve kazanımları ele alındı. Denizli'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Kadın Hareketi Nasıl Başardı" başlıklı söyleşide avukat ve aktivist Bedia Büyükgebiz ile gazeteci yazar ve TV spikeri Büşra Sanay konuşmacı olarak yer aldı.

Aynı gün Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) sertifika töreni gerçekleştirildi. Program kapsamında kadınların haklarını öğrenmesi, toplumsal yaşamda daha güçlü ve eşit şekilde yer alması için verilen eğitimleri tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Günün devamında sahnelenen tek kişilik tiyatro oyunu "Carmen-Hiç Kimsenin Kadını" ise kadınların özgürlük ve var olma mücadelesini sanat aracılığıyla izleyiciyle buluşturdu.

Çeşme'de dayanışma yürüyüşü

Etkinlikler akşam saatlerinde Çeşme Mehmetçik Parkı'nda düzenlenen iftar programıyla devam etti. Ardından çok sayıda vatandaşın katılımıyla Mehmetçik Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar "8 Mart Gece Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kadın örgütleri yürüyüşte yaptıkları konuşmalarda 8 Mart'ın yalnızca bir kutlama günü değil, eşitlik ve hak mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı. Konuşmalarda kadınların yaşam hakkı, eşit işe eşit ücret, şiddetsiz bir yaşam ve karar mekanizmalarında eşit temsil talepleri dile getirildi.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Denizli, 8 Mart'ın yalnızca bir kutlama günü değil, aynı zamanda kadınların hak arayışının ve dayanışmasının sembolü olduğunu belirtti. Denizli, şunları kaydetti:

"Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz"

"Gönül ister ki bu günleri yalnızca kutlama vesilesiyle anıyor olalım. Ancak ne yazık ki kadınlar hala hayatın pek çok alanında eşitlik mücadelesi vermek zorunda kalıyor. Yasalar önünde eşit olsak da uygulamada kadınların ikinci sınıf muamelesi gördüğüne hep birlikte tanıklık ediyoruz. Her gün bir kadının şiddet sonucu hayatını kaybettiği bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bizler kendi kaderimizi tayin edecek güçte, iradede ve özgürlükte kadınlarız. Kadınların korkusuzca yaşayabildiği, eşit haklara ve fırsatlara sahip olduğu bir ülke istiyoruz. Son kadın cinayeti son buluncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz."

"Çeşme'de kadınların sesi daha güçlü çıkacak"

Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı olarak kadınlarla birlikte yürümekten büyük gurur duyduğunu ifade eden Denizli, Çeşme'de kadınların sesi olmaya devam edeceklerini belirtti. Denizli, "Bizler Çeşme'de yalnızca burada yaşayan kadınların değil, sesi duyulmayan tüm kadınların sesi olmaya devam edeceğiz. Haklarımızı aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Kadınların eşit ve özgür bir yaşam sürdüğü bir gelecek için dayanışmayı büyüteceğiz" dedi.