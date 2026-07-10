Çeşme'de 80 Yaşındaki Kadın Denizde Bulundu

İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde 80 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu.
Ilıca Halk Plajı'nda denizde hareketsiz bir kadını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, sudan çıkardıkları kadını kıyıya getirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kimlik tespit çalışmalarında, yaşamını yitiren kişinin Alaçatı Mahallesi'nde yaşayan Nesrin Karacabal (80) olduğu belirlendi.
Karacabal'ın cenazesi, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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