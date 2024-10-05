Çeşme'de Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Çeşme'de Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği Düzenlendi

Çeşme\'de Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği Düzenlendi

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Çeşme Pati Park'ta yapılan etkinlikte, Belediye Başkanvekili Banu Ayhan hayvan haklarının korunmasının önemine değindi. Etkinlikte çeşitli sivil toplum kuruluşları ve hayvanseverlerin yanı sıra sanatçı Pınar Aylin de konuşma yaptı.

05.10.2024 14:35  Güncelleme: 14:37
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(İZMİR) - 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Çeşme Pati Park'ta etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Çeşme Belediye Başkanvekili Banu Ayhan, sokak hayvanları için yaptıkları çalışmalardan bahsederek, geçen aylarda Veteriner İşleri Müdürlüğü kurduklarını hatırlattı. Ayhan, "Daha iyi bir dünya yaratmak için hayvanların haklarını savunmalı ve onlara daha adil bir yaşam sunmalıyız" dedi.

Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Çeşme Belediyesi ve Çeşme Kent Konseyi iş birliği, Çeşme Alaçatı Doğa ve Hayvanseverler Derneği (ÇESAL), Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), ARES Hayvan Koruma ve Yaşam Derneği, Çeşme Doğa ve Hayvanseverler ve Koruyanlar Derneği destekleri ile Alaçatı Pati Park'ta etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Çeşme Belediye Başkanvekili Banu Ayhan'ın yanı sıra CHP İlçe Yönetim Kurulu üyesi Burak Köksalan, CHP Çeşme Kadın Kolları Başkanı Derya Atalan, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler, sanatçı Pınar Aylin, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda hayvansever katıldı.

Çeşme Belediye Başkanvekili Ayhan, canlıların yaşamlarına saygı duymanın ve onları korumanın önemini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Onların haklarını savunmak, bizim sorumluluğumuzdur"

"Can dostlarımız bu dünyada bizimle birlikte yaşayan, duyguları olan ve yaşam alanlarımızı paylaşan canlılar... Onların da hisleri, acıları ve mutlulukları var. Fakat ne yazık ki, pek çok hayvan hala kötü muameleye, istismara ve insan kaynaklı tehlikelere maruz kalmaktadır. Bu nedenle, onların haklarını savunmak, bizim sorumluluğumuzdur. Daha iyi bir dünya yaratmak için, hayvanların haklarını savunmalı ve onlara daha adil bir yaşam sunmalıyız. Çeşme Belediyesi olarak imkanlarımızı sonuna kadar kullanarak Çeşme'deki sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve tedavisi için çalışmalarımız devam ediyor. Bu amaçla geçtiğimiz aylarda Veteriner İşleri Müdürlüğümüzü kurarak çalışmalarımızı hızlandırdık. Belediyemiz barınağını daha da geliştirecek, orada tedavi gören ve yaşayan hayvanların en rahat şekilde hayatlarını sürdürmesi için çalışacağız. Sahiplendirme çalışmalarımıza hız vererek onlara sıcak bir yuva bulmak için mücadele vereceğiz."

Sanatçı Pınar Aylin ise şöyle konuştu:

"Bizim kültürümüz sahip çıkmak üzerine kurulu"

"Biz bu kadim topraklarda her zaman sevgiyi öncelikli tuttuk. Atalarımızdan beri burada yaşayan her ırka her millete saygı duyduk. Bu insandan başlıyor. Aslında makrodan mikroya dağılıyor. ve bunların şu anda da ucunda sevgili sözsüz canlarımız geliyor. Şimdi de onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü ülkemize geldikleri zaman turistler diyorlar ki 'Nasıl bir yer burası?' Mutlu kediler, mutlu köpekler, mutlu canlar ülkesi… Çünkü onların sokaklarında öyle bir şey yok. Ama bizim kültürümüz sahip çıkmak üzerine kurulu. Bizim kültürümüz sevgi üzerine kurulu. ve dolayısıyla da şu anda hepimizin aslında yapabileceği en fazla şey bu. Bu ışığı çoğaltabilmek için ilk önce buradan başlamak gerektiğini düşünüyorum."

Çeşme Belediyesi Geçici Rehabilitasyon Merkezi'nde misafir edilen can dostların bir kısmının kalıcı yuvaları ile buluşmaları için can dostları ile tanışma etkinliği de düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı Köpek Unsurları Arama Kurtarma ve Kadavra köpeklerinin gösterisi ile devam eden etkinlik, avukat Şefika Yıldırım Sert'in konuşmacı olarak yer aldığı "Hayvan Hakları Söyleşisi" ile son buldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çeşme'de Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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