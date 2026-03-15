Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı

15.03.2026 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Gençlerbirliği'nde forma giyen Sekou Koita, Tiago Djalo'ya müdahalesinin ardından VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

KOITA, DJALO'YA FAUL YAPTI

Ev sahibi ekibi Gençlerbirliği, 17. dakikada VAR incelemesinin ardından 10 kişi kaldı. Mücadelenin 15. dakikasında kırmızı-siyahlı takımda forma giyen Sekou Koita, orta alanda Tiago Djalo'ya bir faul yaptı. Hakem Yasin Kol, VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu izlemeye ekrana gitti.

GENÇLERBİRLİĞİ 10 KİŞİ KALDI

Pozisyonu izleyen Yasin Kol, Gençlerbirliği'nin golcü oyuncusu Koita'ya kırmızı kart gösterdi. Başkent ekibi, bu sezon 6. kez kırmızı kart görerek 18. dakikada 10 kişi kaldı. Gençlerbirliği oyuncuları ve teknik heyeti, hakem Yasin Kol'un bu kararına büyük tepki gösterdi.

Gençlerbirliği, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Jesus un dediği gibi bu ligin hiçbir geçerliliği yok. gidin promier lig laliga izleyin. 3 4 Yanıtla
    celal4242 celal4242:
    önce Karagumrugu yenin sonra ligin gecerliligini sorgulayın. Jesus dede ne yapıyor devlet destekli Arap takımında başarıdan başarıya koşuyor değil mi. Suudi Arabistan liginin geçerliliği çok mu varmış 8 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:06
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu için soruşturma iddiasına yanıt
19:56
Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var
Canlı anlatım: Başkentte ilk gol geldi
18:21
"Öldü" denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 21:25:00. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.