Şırnak'ta sel ve heyelan! Ev ve ahırlar zarar gördü
Şırnak'ta sel ve heyelan! Ev ve ahırlar zarar gördü

Şırnak\'ta sel ve heyelan! Ev ve ahırlar zarar gördü
15.03.2026 20:56  Güncelleme: 21:46
Haberin Videosunu İzleyin
Şırnak\'ta sel ve heyelan! Ev ve ahırlar zarar gördü
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde üç gündür süren sağanak yağışların ardından meydana gelen sel ve heyelan, çok sayıda ev, iş yeri ve hayvana zarar verdi. Köy sakinleri, son yılların en şiddetli yağışlarından birini yaşadıklarını belirterek, yetkililerden destek beklediklerini ifade ettiler.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde üç gündür süren sağanak yağışlar sel ve heyelana neden oldu. Yaşanan afet nedeniyle çok sayıda ev ve ahır zarar görürken, onlarca hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından Taşdelen köyü yakınlarında heyelan meydana geldi. Dağdan kopan toprak ve kaya parçaları köye doğru ilerlerken, sel suları da yerleşim alanlarını etkiledi.

EV VE AHIRLAR ZARAR GÖRDÜ

Sel ve heyelan nedeniyle bazı evler, iş yerleri ve ahırlar zarar görürken, ahırlarda bulunan çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvan telef oldu. Büyük çaplı maddi hasar meydana gelen köyde vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik ve kurtarma çalışması başlattı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye ilgili kurumların ekipleri sevk edilirken, hasar tespit çalışmalarının başlatılması bekleniyor.

Köy sakinleri, son yılların en şiddetli yağışlarından birini yaşadıklarını belirterek, yetkililerden destek beklediklerini ifade ettiler.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta sel ve heyelan! Ev ve ahırlar zarar gördü - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Şırnak'ta sel ve heyelan! Ev ve ahırlar zarar gördü - Son Dakika
