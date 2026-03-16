İlber Ortaylı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi

16.03.2026 17:11  Güncelleme: 17:25
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden duayen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı için Fatih Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitiren tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde bir tören düzenlendi. Törenin ardından ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

ORTAYLI'YA SON GÖREV

Ortaylı'nın Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi sevenlerinin omuzunda tören için cami avlusuna getirildi. İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı taziyeleri kabul etti. Cenaze namazı geniş katılımla kılındı. İlber Ortayı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi sevenlerinin omuzunda tören için cami avlusuna getirildi. Törende İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı taziyeleri kabul etti. Törene ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Başkanvekili MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gazeteci Murat Bardakçı, oyuncu Zerrin Arbaş, Fener Rum Patriği Bartholomeos, sanat camiasından çok sayıda isim, öğrencileri, akademisyenler katıldı.

İlber Ortaylı'nın cenaze namazını İstanbul Müftüsü Emrullah Tuncer kıldırdı. Cenaze namazının ardından helallik alındı, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

SEVENLERİ YASTA

Ortaylı için ilk veda töreni Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlendi. Ülkenin yetiştirdiği en önemli entelektüeller arasında gösterilen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir süredir tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde 14 Mart'ta hayatını kaybetti. 78 yaşında yaşamını yitiren Ortaylı'nın vefatı, akademi dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

İLK TÖREN GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NDE

Prof. Dr. İlber Ortaylı için ilk tören, uzun yıllar ders verdiği ve çok sayıda öğrenci yetiştirdiği Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlendi. Törene Ortaylı'nın öğrencileri, çalışma arkadaşları ve çok sayıda akademisyen katıldı. Ortaylı'nın en yakın dostlarından Prof. Dr. Celal Şengör ve Fatih Altaylı da törene katılan isimler arasında yer aldı. Üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen törende Ortaylı için anma konuşmaları yapılırken, öğrencileri ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

FATİH SULTAN MEHMET'E TÜRBESİ DE AYNI YERDE

Fatih Camii haziresi, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin önemli isimlerinin kabirlerinin bulunduğu tarihi bir alan olarak biliniyor. Hazirede Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin yanı sıra birçok devlet adamı ve tarihçinin kabri yer alıyor. Ortaylı'nın da burada, hocası olan ünlü tarihçi Halil İnalcık'ın yanına defnedilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

