Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti
16.03.2026 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında ''7258 sayılı yasaya muhalefet'' suçlamasıyla verilen mahkûmiyet kararını kaldırarak beraatine hükmetti.

Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında "7258 sayılı yasaya muhalefet" iddiasıyla verilen mahkûmiyet kararı kaldırıldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi, Yazgan'ın beraatine hükmetti.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU

Dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi, Eray Yazgan'ın suç işleme kastıyla hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığını belirtti. Bu değerlendirme doğrultusunda yerel mahkemenin verdiği mahkûmiyet kararı kaldırıldı ve Yazgan hakkında beraat kararı verildi.

7258 SAYILI KANUN NEDİR?

7258 sayılı Kanun, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ile şans oyunlarının izinsiz şekilde oynatılmasını suç olarak düzenliyor. Bu suç, yasa dışı bahis faaliyetinin doğrudan düzenlenmesi veya bu sürece herhangi bir şekilde dahil olunması durumunda oluşuyor.

DURSUN ÖZBEK DESTEK VERMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ocak ayındaki olağan divan kurulu toplantısında konuyla ilgili yaptığı açıklamada Eray Yazgan'a destek vermişti. Özbek, Yazgan'ın sadece imza yetkilisi olduğu için ceza aldığını belirterek, üst mahkemeden kararın döneceğine inandığını ifade etmişti.

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ahmet Talha Atabey Ahmet Talha Atabey:
    yine sümen altı edildi birileri tarafından şaşırmadık. 2 3 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Netice adam sucsuzmuymus 3 2 Yanıtla
  • Mehmet.88 Mehmet.88:
    yasadışı bahis diye bişey yok o zaman serbest hersey 2 0 Yanıtla
  • Tufan Başar Tufan Başar:
    çok şaşırdık 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 18:01:36. #.0.5#
SON DAKİKA: Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.