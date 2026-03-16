Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti

Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında "7258 sayılı yasaya muhalefet" iddiasıyla verilen mahkûmiyet kararı kaldırıldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi, Yazgan'ın beraatine hükmetti.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU

Dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi, Eray Yazgan'ın suç işleme kastıyla hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığını belirtti. Bu değerlendirme doğrultusunda yerel mahkemenin verdiği mahkûmiyet kararı kaldırıldı ve Yazgan hakkında beraat kararı verildi.

7258 SAYILI KANUN NEDİR?

7258 sayılı Kanun, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ile şans oyunlarının izinsiz şekilde oynatılmasını suç olarak düzenliyor. Bu suç, yasa dışı bahis faaliyetinin doğrudan düzenlenmesi veya bu sürece herhangi bir şekilde dahil olunması durumunda oluşuyor.

DURSUN ÖZBEK DESTEK VERMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ocak ayındaki olağan divan kurulu toplantısında konuyla ilgili yaptığı açıklamada Eray Yazgan'a destek vermişti. Özbek, Yazgan'ın sadece imza yetkilisi olduğu için ceza aldığını belirterek, üst mahkemeden kararın döneceğine inandığını ifade etmişti.