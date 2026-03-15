İran Dışişleri Bakanı Arakçi: 'İran ateşkes ya da müzakere talep etmedi'

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın ateşkes ya da müzakere talep ettiği iddialarını reddederek, "Biz asla ateşkes talep etmedik, müzakere talebinde de bulunmadık. Başkan Trump bu savaşın yasa dışı ve kazanılamaz olduğunu anlayana kadar da savunmamızı sürdüreceğiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD basınına verdiği röportajda ABD ile yaşanan savaş, bölgedeki askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İRAN ATEŞKES YA DA MÜZAKERE TALEP ETMEDİ"

İran'ın ateşkes ya da müzakere talep ettiği yönündeki iddialara yanıt veren Arakçi, "Biz asla ateşkes talep etmedik, müzakere talebinde de bulunmadık. Ne kadar sürerse sürsün kendimizi savunmaya hazırız ve şimdiye kadar da bunu yaptık. Başkan Trump bu savaşın yasa dışı ve kazanılamaz olduğunu anlayana kadar da savunmamızı sürdüreceğiz" dedi.

"ABD İLE MÜZAKERE KONUSUNDA İYİ BİR DENEYİMİMİZ YOK"

ABD ile müzakerelere ilişkin de konuşan Arakçi, saldırıların İran ile diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde gerçekleştiğini belirterek, "ABD'lilerle konuşmak için bir neden görmüyoruz. Çünkü bize saldırmaya karar verdiklerinde zaten onlarla müzakere halindeydik. Bu ikinci kez yaşanıyor ve ABD ile müzakere konusunda iyi bir deneyimimiz yok. Biz görüşmeler sürerken saldırıya uğradık. Bu nedenle yeniden müzakere masasına dönmenin ne faydası var?" ifadelerini kullandı.

"SADECE ABD VARLIKLARINI VE ASKERİ ÜSLERİNİ HEDEF ALIYORUZ"

İran'ın bölgedeki saldırılarının sivil hedeflere yönelik olduğu iddialarını da reddeden Arakçi, "Biz yalnızca ABD varlıklarını, tesislerini ve ABD'ye ait askeri üsleri hedef alıyoruz. Hedef alınan her şey ABD'ye aittir. Gerçek şu ki bazı ülkelerin toprakları bize yönelik saldırılar için kullanılıyor. Bunun birçok örneği var. Daha dün kısa menzilli HIMARS roketleriyle adalarımıza saldırı düzenlendi ve bu saldırı için Birleşik Arap Emirlikleri'nin toprakları kullanıldı. Yaklaşık bir hafta önce de üç F-15 savaş uçağı Kuveyt'te görünüşe göre dost ateşi sonucu düştü. Ancak kimse bu uçakların Kuveyt'te ne yaptığını sormuyor. Bu uçaklar komşu ve dost bir ülkenin hava sahasını kullanarak bize saldırıyordu. Dolayısıyla buna sessiz kalmamız mümkün değil" şeklinde konuştu.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATMIŞ DEĞİLİZ"

Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Arakçi, "Gemilerinin güvenli geçişi konusunda bizimle görüşmek isteyen ülkelerle konuşmaya hazırız. Ancak bu konuda nihai karar askeri güçlerimize aittir. Belirli bir ülkenin adını veremem, fakat bazı ülkeler gemilerinin güvenli geçişinin sağlanması için bizimle iletişime geçti. Daha önce de çeşitli ülkelere ait bazı gemilerin güvenli şekilde geçmesine izin verilmişti. Gemilerin güvenli geçişini sağlıyoruz, çünkü bu boğazı kapatmış değiliz. Gemiler ABD'nin saldırıları nedeniyle oluşan güvensizlikten dolayı bölgeye girmiyor" dedi.

"ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM ŞU ANDA ENKAZIN ALTINDA"

İran'ın yaklaşık 440 kilogram zenginleştirilmiş uranyumunun nerede bulunduğu ve kimin kontrolünde olduğu yönündeki soruya da yanıt veren Arakçi, "Bu miktarı biz açıklamadık. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından doğrulanıp açıklandı. Ancak bu konu gizli değil. Ajans, birçok raporunda zenginleştirilmiş nükleer maddelerimizin tam miktarını açıklamıştır. Zenginleştirilmiş uranyum şu anda enkazın altında. Nükleer tesislerimiz saldırıya uğradı ve her şey enkaz altında kaldı. Elbette bunları çıkarmak mümkün, ancak yalnızca Ajans'ın denetimi altında. Şu anda onları enkazdan çıkarmaya yönelik bir planımız yok" dedi.

"YÜZDE 60 ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMU SEYRELTMEYİ TEKLİF ETTİK"

Arakçi, saldırılardan önce ABD ile yürütülen müzakerelerde İran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumu seyreltmeye hazır olduğunu da belirterek, "Bu, ABD'liler ile müzakere ettiğimiz anlaşmanın unsurlarından biriydi. Bu maddeleri daha düşük bir zenginleştirme seviyesine indirmeye hazır olduğumuzu teklif ettim. Bu, İran'ın asla nükleer silah peşinde olmadığını ve olmayacağını göstermek için önemli bir teklif ve büyük bir tavizdi" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN İÇİN MASADA HERHANGİ BİR TEKLİF YOK"

Şu anda herhangi bir müzakerenin gündemde olmadığını vurgulayan Arakçi, "Her şey geleceğe bağlı. Eğer ileride ABD veya diğer taraflarla yeniden müzakere etmeye karar verirsek, o zaman masaya ne koyacağımıza karar veririz. Şu an için masada herhangi bir teklif yok" dedi.

Kaynak: İHA

Politika, Siyaset, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 20:10:32. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.